10 فوائد مذهلة لـ”الشمندر”

ذكر موقع «ناتشرال نيوز» المختص بالشؤون الصحية والطبية، فوائد مذهلة للشمندر، أو البنجر، ذي اللون الأحمر، سواء تم تناوله عصيرًا أو شرائح، بينها تحسين الهضم وتعزيز صحة القلب.

تحسين الأداء الرياضي

ويتناول الرياضيون عصير الشمندر لتعزيز أدائهم، إذ يحسن العصير من تدفق الأكسجين، مما يضمن جهدًا أقل للقلب والرئتين خلال الأنشطة الرياضية، بحسب موقع «سكاي نيوز».

مضاد للالتهابات

يساعد الشمندر على تقليل الالتهاب عن طريق تثبيط عملية الإشارة الالتهابية، حيث ترتبط الالتهاب بحالات صحية معينة، مثل السرطان وأمراض القلب والسمنة.

تحسين الهضم

الشمندر غني بالألياف، لذلك فهو جيد لصحة الأمعاء. وبينما لا يتم هضم محتوى الألياف في المعدة والأمعاء الدقيقة، تنتقل إلى القولون وتقوم بكتيريا الأمعاء «الجيدة» بتخميرها واستخدامها طعامًا.

تحسين صحة الدماغ

يرتبط انقطاع مسارات أكسيد النيتريك بالعديد من الأمراض الإدراكية، لذا، تعزز النترات الموجودة في الشمندر وظيفة المخ عن طريق تحسين تدفق الأكسجين.

تعزيز صحة القلب

الشمندر مليء بمركبات تسمى النترات؛ إذ يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك داخل الجسم، ويساعد أكسيد النيتريك في فتح الأوعية الدموية، مما يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

مضاد للسرطان

ويساعد الشمندر في الحماية من السرطان، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، ومحاربة الخلايا الضارة؛ لاحتوائه على مادة «بيتانين» التي لها خصائص مضادة للسرطان.

تقوية جهاز المناعة

الشمندر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة المناعة، وتشمل هذه المواد الغذائية النحاس والزنك والفيتامينات A وC.

حفظ صحة العين

تلعب الأصباغ التي يحتويها الشمندر دورًا مهمًا، إلى جانب الفواكه والخضراوات المليئة بالأصباغ المفيدة، في الحفاظ على صحة العين، وتسهم في تجنب الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

حفظ صحة الكبد

يحتوي الشمندر على مضادات الأكسدة والبيتين والحديد وفيتامين B وهي مغذيات تعزز صحة الكبد، وتساعد مادة البيتين في الشمندر الكبد على التخلص من السموم.

تحسين الدافع الجنسي

يمتاز الشمندر باحتوائه على عناصر معدنية أساسية لإنتاج الهرمونات الجنسية، وفقًا للدراسات، يمكن أن يساعد عصير الشمندر في علاج ضعف الانتصاب.