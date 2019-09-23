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للتخلص من الوزن الزائد : زيت بذور اللفت هو الحل الأمثل

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 11:07 مساءً
للتخلص من الوزن الزائد : زيت بذور اللفت هو الحل الأمثل

كل الوطن-  متابعات: يشكل الوزن الزائد، وصعوبة التخلص منه مشكلة كبيرة لدى البعض، ويحاولون تجربة طرق عدة للحصول على النتيجة المرضية. ولعل هذا بات سهلًا وآمنًا بوجود بعض الأغذية والحميات الغذائية؛ ومؤخرًا أثبتت دراسة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية أنّ زيت بذور اللفت يعتبر سلاحًا مدهشًا للتخلص من دهون البطن والمساعدة على إنقاص الوزن بشكل عام.

كما أثبتت الدراسة الأمريكية أنّ الأشخاص الذين تناولوا زيت بذور اللفت فقدوا حوالي 110 جرامات من دهون الجسم في الشهر، وبالتحديد في منطقة البطن.

وقد عللت الدراسة هذه الميزة في زيت بذور اللفت بأنه يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تنقض بقوة على دهون البطن وتساعد على حرقها.

يشار إلى أنه يمكن دمج زيت بذور اللفت في النظام الغذائي وخاصة نوع الزيت المعصور على البارد؛ حيث يحتفظ بأكثر عناصره الغذائية، ويمكن أيضًا دمجه في العصائر على سبيل المثال يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت بذور اللفت مع 100 جرام من عصير البرتقال و100 جرام من الحليب قليل الدسم، و100 جرام من عصير الفراولة.

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2019-09-23
الصحة والجمال
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