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بريطانيا ترجح مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 11:19 مساءً
بريطانيا ترجح مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو

كل الوطن- رويترز: قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه “من المرجح جدا” أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات، التي استهدفت منشآت شركة “أرامكو” السعودية.

وقال جونسون في تصريح صحفي على متن الطائرة، في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن “بريطانيا تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت “أرامكو”، وستعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين على الرد المشترك”.

وأوضح جونسون أن المملكة المتحدة “ترجح بدرجة عالية جدا، مسؤولية إيران على هجمات أرامكو”، مضيفا: “نعتقد أن تكون إيران مسؤولة بالفعل”.

وقال مسؤول في الحكومة البريطانية في وقت سابق إن إعلان الحوثيين بأنهم المسؤولون عن الهجوم كان “غير معقول”، حيث أن “نطاق الهجوم وتطوره لا يتفقان مع قدراتهم”.

وصرح وزير الخارجية البريطاني، دومونيك راب، أمس الأحد أن بلاده تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة “أرامكو” السعودية، قبل تحميل أحد المسؤولية.

من جانبها كانت الولايات المتحدة قد ألقت باللوم على إيران، وقالت إنها ضالعة في الهجوم الذي استهدف “أرامكو”، وتسبب في خفض انتاج النفط إلى النصف.

المصدر: رويترز

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