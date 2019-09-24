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مركز إثراء يستضيف (أكاديمية مسرح لاسكالا) لتقديم عرض الميلودرامية (ريغوليتو) .. الخميس

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 2:22 مساءً
مركز إثراء يستضيف (أكاديمية مسرح لاسكالا) لتقديم عرض الميلودرامية (ريغوليتو) .. الخميس

الظهران  – واس :يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) الخميس المقبل (أكاديمية مسرح لاسكالا) التي تقدم أول عرض للأوبرا الميلودرامية (ريغوليتو) بقيادة العازف (بيترو ميانيتي) وذلك على مسرح (إثراء) بالظهران.

وتأتي الاستضافة ضمن حزمة حفلات ومسرحيات إبداعية يقدمها المركز طوال العام، التي تسهم في الاحتفاء بالتجارب الإنسانية من فنٍ، وعلم، وثقافة، التي يتم تقديمها للجمهور بصورة مثالية وغنية بالجمال ومعاني الإلهام, حيث تعدّ (ريغوليتو) واحدة من أشهر الأعمال الفنية في الأوبرا الإيطالية،

يسعى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) للارتقاء بنمط الحياة وخلق مساحة فريدة لرعاية الإبداع ونشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري، من خلال البرامج الثقافية والإبداعية التي يقدمها طوال العام.

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2019-09-24 2019-09-24
عربي ودولي
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كل الوطن- فريق التحرير