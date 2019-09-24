مقتل 7 تلاميذ في انهيار سقف مدرسة ابتدائية

أ. ف. ب (نيروبي): لقي سبعة تلامذة حتفهم وأصيب عشرات آخرون بجروح غالبيتها طفيفة في انهيار قاعات تدريس بمدرسة ابتدائية في نيروبي صباح أمس (الإثنين)، في حادث عزت السلطات سببه إلى سوء نوعية البناء. وقال وزير التعليم جورج ماغوها في بيان: «للأسف لقد خسرنا أرواح سبعة تلامذة هذا الصباح».

وأوضح الوزير أنّ 64 تلميذاً نقلوا إلى مستشفى كينياتا الوطني، معظمهم يعانون من إصابات طفيفة باستثناء طفلين يحتاجان إلى «مزيد من الاهتمام». ووقعت المأساة بعيد الساعة السابعة صباحاً، إثر دخول الأطفال إلى صفوفهم.

وتدعى المدرسة المنكوبة «أكاديمية المواهب الثمينة»، وهي مدرسة ابتدائية خاصة يرتادها 800 تلميذ في مرحلتي الروضة والصفوف الابتدائية. وأكّد وزير التعليم بعد تفقده موقع المأساة أنّ «ما حدث هنا اليوم أمر مؤسف، لكن التحقيقات بدأت».

من جهته قال جون كياري النائب عن منطقة داغوريتي لقناة «كي تي ان» التلفزيونية إن الطابق الأول من المدرسة انهار على ما يبدو على الأطفال الذين كانوا في الطابق الأرضي. والمبنى المنهار مبني من الخشب وألواح الصفيح.

وأضاف أن هذه الكارثة تسلّط الضوء على عدم وجود «لوائح تنظيمية للمؤسسات التعليمية، خاصة في هذا النوع من المباني غير الرسمية، التي تتعلق ببناء واستدامة هذه المؤسسات التعليمية». وشهدت كينيا في السنوات الأخيرة انهيار العديد من المباني، في حوادث تعزى بالدرجة الأولى إلى رداءة مواد البناء المستخدمة، وتحايل المطوّرين العقاريين على القوانين.