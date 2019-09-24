تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن فوائد عصير الليمون والثوم ونتائج غير متوقعة للجسم كل الوطن الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من إندلاع حرب في الخليج لن يتحمل العالم تداعيتها كل الوطن مسؤولون أتراك يحتفلون باليوم الوطني للسعودية كل الوطن بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يفتتح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد كل الوطن أمير الرياض يستقبل نجلاء العتيبي وشريفة المطيري لحصولهن على جائزة ملكية كل الوطن مجلس الوزراء يطالب العالم بوضع حد للتصرفات العدوانية التخريبية لإيران كل الوطن مواطن يتّهم مستوصفا: أدوية خاطئة سبب وفاة زوجتي كل الوطن وفاة لاعب كرة السلة الأميركي “إيميت” قتلا بالرصاص كل الوطن منظمة التعاون الإسلامي تعقد أربعة اجتماعات في نيويورك كل الوطن مقتل 7 تلاميذ في انهيار سقف مدرسة ابتدائية
» » أمير الرياض يستقبل نجلاء العتيبي وشريفة المطيري لحصولهن على جائزة ملكية

أمير الرياض يستقبل نجلاء العتيبي وشريفة المطيري لحصولهن على جائزة ملكية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 4:13 مساءً
أمير الرياض يستقبل نجلاء العتيبي وشريفة المطيري لحصولهن على جائزة ملكية

كل الوطن – فريق التحرير – واس: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , نجلاء بنت بخيت العتيبي وشريفة بنت عبدالرحمن المطيري بمناسبة حصولهن على جائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية وخلال اللقاء قدمتا لسموه نسخه من الرساله .

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته لهن بتحقيق هذا الإنجاز الذي يحمل اسم غالي على الجميع، متمنياً سموه لهن التوفيق والنجاح في مسيرتهن العلمية والعملية.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على دعمة وتشجيعه للجميع على البحث العلمي ودراسة التاريخ الوطني والاستفادة منه .

رابط مختصر
2019-09-24 2019-09-24
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير