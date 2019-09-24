فوائد عصير الليمون والثوم ونتائج غير متوقعة للجسم

فوائد عصير الليمون والثوم ، في كثير من المواضيع تحدثنا بشكل مستقل عن فوائد كلٍ من عصير الليمون وفوائد أخرى للثوم على الريق وكيف أن لكل من هذين العنصرين فوائد قوية ونتائج مذهلة على الجسم، ولكن هل خطر ببالك ماذا يحدث إذا قمنا بجمع عصير الليمون مع الثوم.

فوائد عصير الليمون والثوم

فمن خلال الكثير من الدراسات أثبتت أن الليمون مع الثوم له فوائد كثيرة للجسم عند خلطهما معاً، فالليمون يعمل على التخفيف من مشاكل الهضم ويحسن البشرة والشعر ويدخل أيضاً في وصفات الريجيم وإنقاص الوزن ويقي من السرطان، ومفيد جداً للمرأة الحامل لإحتواءه على حامص الفوليك، ويقلل من ضغط الدم ويعالج الزكام، وأيضاً هناك فوائد خاصة لـ قشر الليمون للتخلص من الكرش والأرداف ومكافحة السرطان.

وأيضاً الثوم لها فوائد خاصة في تطويل الشعر وتكثيفه وأيضاً أكل فص ثوم على الريق سيغير من حياتك كثيراً ويقلل من الكوليسترول وللقضاء على فيروس الإفلونزا وللتخلص من الترهلات والوزن الزائد، والآن ما هي فوائد عصير الليمون والثوم:

يعالج إرتفاع ضغط الدم. يعالج المشاكل الناتجة من تصلب الشرايين. يحفز أداء الدورة الدموية. ضبط مستوى السكر في الدم ويحسن من عمل البنكرياس. يساعد في التخلص من الدهون. لصحة الجهاز العصبي. يساعد على سرعة الإستجابة وردات الفعل. التقليل من التوتر. مفيد جداً للبشرة ويمنحها النضارة واللمعان.

طريقة إعداد عصير الليمون مع الثوم

يتم عصر مقدار 2 لتر من عصير الليمون ويضاف لهم عدد 40 فصاً من الثوم الهروس، ويجب وضع هذا الخليط في وعاء غامق لمنع دخول الضوء الى العصير ويتم ترك هذا الخليط مدة 25 يوماً، نعم خمسة وعشرون يوماً حتى يتم إنتاج المكون الذي نرغب بالوصول إليه مع الحرص عدم تعريض الخليط طوال هذه الفترة الى الضوء أو الهواء، وبعد إنقضاء هذه الفترة يتم شرب مقدار نصف كوب متوسط قبل وجبة الإفطار مباشرة، ويجب الحرص على إغلاقه جيداً بعد كل إستخدام ويجب عدم إضافة السكر.