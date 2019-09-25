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الشتاء القادم سيكون الأقسى منذ 30 عاماً..!

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 12:53 صباحًا
الشتاء القادم سيكون الأقسى منذ 30 عاماً..!

حذر علماء المناخ من أن فصل الشتاء القادم قد يكون من بين الأقسى على بريطانيا منذ أكثر من 30 سنة، وشبهوه بعاصفة “الوحش القادم من الشرق” الجليدية التي اجتاحت أوروبا في شباط 2018.

وفي التفاصيل أنّ موقع “إيفنينغ ستاندارد” البريطاني نقل عن خبراء المناخ قولهم إن رياحا جليدية قادمة من القطب الشمالي ستجتاح بريطانيا في غضون الأشهر الأربعة القادمة، ما سيسبب انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وتساقطا كثيفا للثلوج قد يستمر لأسابيع. الحرارة إلى ارتفاع.. كيف سيكون طقس آخر أيام تموز؟

من جهتهم، درس العلماء درجة حرارة مياه البحر حاليا وحالة المناخ شمال المحيط الأطلسي، وتنبأوا بقدوم شتاء قاس جدا.

بدوره، قال البروفيسور، مارك ساوندرز، إن درجات الحرارة التي ستعرفها إنكلترا شهري شباط وكانون الثاني 2020 ستحتل المرتبة السابعة في سلم الدرجات المتدنية المسجلة في آخر 30 سنة.

يذكر أن عاصفة “الوحش القادم من الشرق” التي هبت على أنحاء واسعة من أوروبا في 26 شباط 2018، تسببت في هبوط درجات الحرارة إلى -14 درجة مئوية في اسكتلندا، وحصدت أرواح 60 شخصا من بينهم طفلة.

المصدر: روسيا اليوم

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