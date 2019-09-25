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الجبير يجري عدداً من اللقاءات في مقرّ المملكة في الأمم المتّحدة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 10:25 صباحًا
الجبير يجري عدداً من اللقاءات في مقرّ المملكة في الأمم المتّحدة

كل الوطن – الرياض: استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا غير بيدرسن في مقر وفد المملكة في الأمم المتحدة في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما استقبل الجبير المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان كوبيس.

وفي السياق، وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور في مقر وفد المملكة، كما التقى عادل الجبير رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، كما شملت لقاءات وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.

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2019-09-25
عربي ودولي
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