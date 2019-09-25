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القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 11:47 صباحًا
القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

كل الوطن – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

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2019-09-25 2019-09-25
عربي ودولي
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