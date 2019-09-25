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القتل تعزيراً بمهرب حبوب “إمفيتامين” في الشرقية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 11:55 صباحًا
القتل تعزيراً بمهرب حبوب “إمفيتامين” في الشرقية

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في المنطقة الشرقية.

وجاء في البيان “بفضل من الله تم القبض على المدعو / عمار عبدالعزيز منصور علي حسن ” بحريني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم في المنطقة الشرقية”.

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2019-09-25 2019-09-25
جرائم وحوادث
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