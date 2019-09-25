تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مواقف محرجة لنجمات مهرجان الجونة كل الوطن البنتاغون: إيران مسؤولة عن هجوم استثنائي على السعودية كل الوطن بصورة أسرع من المتوقع : أرامكو تستعيد كامل قدرتها الإنتاجية كل الوطن الديوان الملكي: وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن كل الوطن المكسّرات “مفتاح القضاء على السمنة” كل الوطن استعادة السعودية لإنتاجها النفط تدفع أسعار النفط للتراجع كل الوطن “أرامكو” تستعيد مستوى إنتاجها النفطي بسرعة غير متوقعة بعد الهجوم كل الوطن شرطة الرياض: القبض على منتحل صفة مندوب إحدى شركات التأمين كل الوطن عادل الجبير: المملكة تقاتل نيابة عن المجتمع الدولي كل الوطن الداخلية السعودية تصدر بيانا بعد إعدام بحريني أدين بتهريب المخدرات
» » شرطة الرياض: القبض على منتحل صفة مندوب إحدى شركات التأمين

شرطة الرياض: القبض على منتحل صفة مندوب إحدى شركات التأمين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:30 مساءً
شرطة الرياض: القبض على منتحل صفة مندوب إحدى شركات التأمين

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن للنصب والاحتيال من قبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المُدّعى عليه، وهو مقيم أردني الجنسية، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بقيامه بالنصب والاحتيال على عددٍ من الأشخاص، وتزوير سندات قبض باسم إحدى شركات التأمين، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

رابط مختصر
2019-09-25 2019-09-25
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير