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“أرامكو” تستعيد مستوى إنتاجها النفطي بسرعة غير متوقعة بعد الهجوم

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:33 مساءً
“أرامكو” تستعيد مستوى إنتاجها النفطي بسرعة غير متوقعة بعد الهجوم
منشأة "أرامكو" في خريص التي تعرضت لهجوم في 14 سبتمبر الجاري

نقلت وكالة “رويترز” عن 3 مصادر مطلعة اليوم، أن شركة “أرامكو” استعادة طاقة الإنتاج، التي كانت قد فقدتها بعد هجوم على منشأتين نفطيتين، ووصل إنتاجها إلى 11.3 مليون برميل في اليوم.

وقالت المصادر، إن انتاج الخام في حقل خريص يبلغ حاليا 1.3 مليون برميل يوميا، فيما وصل في حقل بقيق إلى نحو 4.9 مليون برميل في اليوم.

وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، باشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة، مما أدى إلى خفض إنتاج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى النصف، حيث انخفض بواقع 5.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالات

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2019-09-25 2019-09-25
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