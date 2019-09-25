استعادة السعودية لإنتاجها النفط تدفع أسعار النفط للتراجع

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أنباء عن استعادة السعودية مستوى إنتاج النفط الذي فقدته جراء الهجمات على منشآتها النفطية في 14 سبتمبر الجاري.

وأظهرت بيانات موقع “بلومبرغ”، أن مزيج “برنت” انخفض، بحلول الساعة 12:18 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.6% إلى 62.09 دولار للبرميل، في حين، تراجع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.31% إلى 56.53 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد أن نقلت وكالة “رويترز” عن 3 مصادر مطلعة على عمليات شركة “أرامكو”، أن السعودية نجحت في استعادة طاقتها الإنتاجية للنفط، حيث بلغ إنتاجها حاليا 11.3 مليون برميل يوميا.

وقالت المصادر، إن إنتاج الخام في حقل خريص يبلغ في الوقت الراهن 1.3 مليون برميل يوميا، فيما وصل في حقل بقيق إلى نحو 4.9 مليون برميل في اليوم.

وبذلك تكون المملكة قد نجحت في استعادة فاقد الإنتاج جراء الهجوم في فترة زمنية أقل من المتوقع، حيث قال بعض الخبراء سابقا إن السعودية سيلزمها شهورا لاسترجاع مستويات الإنتاج.

وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، باشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة، مما أدى إلى خفض إنتاج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى النصف، حيث انخفض بواقع 5.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالات