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البنتاغون: إيران مسؤولة عن هجوم استثنائي على السعودية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 3:25 مساءً
البنتاغون: إيران مسؤولة عن هجوم استثنائي على السعودية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن وجود توافق بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في أوروبا على أن إيران هي من يتحمل المسؤولية عن الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية.

وذكر إسبر على حسابه فى “تويتر” أمس الثلاثاء، أنه بحث خلال الأسبوع الأخير الملف الإيراني مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، و” كان هناك توافق واضح على أن إيران مسؤولة عن الهجوم الاستثنائي على السعودية”.

وتابع: “ننتظر أن يتحرك آخرون كي ينتقدوا إيران لسلوكها المزعزع للاستقرار ويقدموا الدعم إلى شركائنا في المنطقة”.

وكانت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قد ألقت اللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف في وقت سابق من الشهر الجاري معملين لشركة “أرامكو” وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية، وترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: RT

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