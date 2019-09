البنتاغون: إيران مسؤولة عن هجوم استثنائي على السعودية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن وجود توافق بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في أوروبا على أن إيران هي من يتحمل المسؤولية عن الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية.

وذكر إسبر على حسابه فى “تويتر” أمس الثلاثاء، أنه بحث خلال الأسبوع الأخير الملف الإيراني مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، و” كان هناك توافق واضح على أن إيران مسؤولة عن الهجوم الاستثنائي على السعودية”.

In the last week, I talked with each of my counterparts from the UK, France and Germany about Iran. The consensus is clear – Iran is responsible for the extraordinary attack on Saudi Arabia.

