تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مايك بومبيو “يفتح النار” على إيران ويطلق وصفا “غير مسبوق” على روحاني كل الوطن البحرين.. أحكام متفاوتة بالسجن في حق 4 أشخاص بتهمة لـ”الإرهاب” كل الوطن مواقف محرجة لنجمات مهرجان الجونة كل الوطن البنتاغون: إيران مسؤولة عن هجوم استثنائي على السعودية كل الوطن بصورة أسرع من المتوقع : أرامكو تستعيد كامل قدرتها الإنتاجية كل الوطن الديوان الملكي: وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن كل الوطن المكسّرات “مفتاح القضاء على السمنة” كل الوطن استعادة السعودية لإنتاجها النفط تدفع أسعار النفط للتراجع كل الوطن “أرامكو” تستعيد مستوى إنتاجها النفطي بسرعة غير متوقعة بعد الهجوم كل الوطن شرطة الرياض: القبض على منتحل صفة مندوب إحدى شركات التأمين
» » مواقف محرجة لنجمات مهرجان الجونة

مواقف محرجة لنجمات مهرجان الجونة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 3:37 مساءً
مواقف محرجة لنجمات مهرجان الجونة

كل الوطن- متابعات: وقعت بعض النجمات المشاركات فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، فى بعض المواقف المحرجة؛ حيث كادت الفنانة التونسية درة تسقط على السجادة الحمراء، فى مشهد محرج لها أمام الكاميرات، إذ تعثرت بسبب طول الفستان المبالغ فيه أثناء التقاط المصورين بعض الصور لها.

وسقطت الممثلة المغربيّة نسرين الراضي، لموقف محرج خلال صعودها على المسرح فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، حيث تعثّرت بالقفطان المغربيّ الذي ارتدته، وسقطت أرضًا قبل صعودها المسرح.

وحاولت دانا حمدان أن تربط حزامًا خاصًّا بملابسها بطريقة حذرة، لأنها كانت تعى أنها أصبحت داخل منطقة “الريد كاربت” وتلاحظها أعين المصورين، فيما تفاجأت الممثلة المصرية بشرى بضيفة غير متوقعة على السجادة الحمراء وهى قطة.

وعملت المصرية مى عمر، على ضبط فستانها من الأسفل، في ظل وجود فتحة ساق واسعة للغاية على جانب الفستان ما جعل ساقيها تظهر عارية بالكامل، بسبب الهواء الشديد.

رابط مختصر
2019-09-25 2019-09-25
أزياء وأكسسوارات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير