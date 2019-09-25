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البحرين.. أحكام متفاوتة بالسجن في حق 4 أشخاص بتهمة لـ”الإرهاب”

حكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 5:32 مساءً
البحرين.. أحكام متفاوتة بالسجن في حق 4 أشخاص بتهمة لـ”الإرهاب”

المنامة/ وكالات :قضت محكمة بحرينية، الأربعاء، بسجن 4 أشخاص بمدد تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات إثر إدانتهم بإنشاء جماعة إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن المحامي العام، أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا اليوم بسجن 4 أشخاص.

وأشار إلى أنها عاقبت الأول والثاني بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة الثالث والرابع بالسجن 3 سنوات.

وأوضح أنه تم توجيه تهم “إنشاء جماعة إرهابية والاشتراك في أعمالها والتدريب والتدرب على صناعة المفرقعات وحيازة وإحراز مواد تدخل في صناعة المفرقعات والتمويل تنفيذًا لغرض إرهابي”.

ويعد حكم اليوم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

وتواجه المنامة انتقادات دولية كبيرة بسبب ارتفاع وتيرة أحكام السجن والإعدام خلال العام الماضي، إذ طالبت عدة منظمات دولية بوقف هذه الأحكام وإلغاء العمل بهذه العقوبات التي قالت إنها باتت سلاحا ضد المعارضين.

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2019-09-25
عربي ودولي
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