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مايك بومبيو “يفتح النار” على إيران ويطلق وصفا “غير مسبوق” على روحاني

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 5:58 مساءً
مايك بومبيو “يفتح النار” على إيران ويطلق وصفا “غير مسبوق” على روحاني

كل الوطن- بومبيو  : أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن “الاعتداء على منشأت أرامكو السعودية هجوم على الاقتصاد العالمي”.قال بومبيو، أمام ندوة بعنوان “الاتحاد في مواجهة نووي إيران”، إن “إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال”، متهما طهران “بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الحوثيين في اليمن، وميليشيات شيعية في العراق”.

وأشار إلى أنه مع “بدء استراتيجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام”، داعيا “المسؤولين الإيرانيين إلى أن يضعوا مصالح الشعب أولا”.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي، إلى قيام واشنطن بفرض “عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإيراني“، مضيفا أن العالم يدرك جدية الولايات المتحدة. وألمح إلى أن “الضغوط الأمريكية على إيران دفعتها إلى بدء محاولات تخريب في المنطقة”.

وأضاف أن “العقوبات والمواقف الدولية تزيد إيران وميليشياتها عزلة حول العالم”. قائلا: إن “إيران تكذب، وإن مزاعم الرئيس الإيراني حسن روحاني عن هزيمة طهران للإرهاب غريبة”.

ووصف بومبيو، الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه “بائس”، مشددا على أن “طهران لا تستجيب إلا للقوة”.

وذكر، أن “عددا كبيرا من الدول أبدى استعداده لمواجهة تهديد إيران للملاحة والأمن الدولي”، موضحا أن “الدبلوماسية الأمريكية لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطر إيران على السلم”.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، وهو ما تنفيه طهران. وبعدها أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اللحظة الأخيرة، عن قرار شن ضربات جوية ضد إيران رداً على إسقاط الطائرة. كما تأتي هذه التصريحات بعد حوالي أسبوع على هجوم استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما تتهم الرياض وواشنطن، إيران بالضلوع فيه.

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2019-09-25 2019-09-25
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