ماذا يعمل البركاني في مصر وما رؤية القاهرة للحل وبماذا وعدت اليمنيين؟

كل الوطن- مأرب برس: عقدت في مقر البرلمان المصري بالعاصمة المصرية القاهرة، امس الثلاثاء، جلسة مباحثات يمنية – مصرية مشتركة برئاسة رئيسا مجلسي النواب في البلدين سلطان البركاني والدكتور علي عبد العال.

واستعرضت الجلسة – بحسب وكالة سبأ الرسمية-، بحث العلاقات التاريخية بين البلدين ومجمل الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين ودعم المواقف ذات الإهتمام المشترك في كافة المحافل العربية والدولية.

ونقل البركاني، تحيات رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي للقيادة في مصر ممثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي ولرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال..متمنيا لجمهورية مصر العربية وشعبها دوام الامن والاستقرار ومواصلة السير نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وثمن سلطان البركاني تثمينا عاليا المواقف الأخوية التاريخية الصادقة لجمهورية مصر قيادة وحكومة وشعب الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل الظروف منذ قيام ثورة 26 سبتمبر وحتى الأحداث الراهنة التي تشهدها بلادنا ومساهمتها الفاعلة ضمن التحالف العربي في دعم الشرعية الدستورية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي..مؤكدا ان مصر صمام أمان للأمة العربية وبوصلتها في تحديد مواقفها العروبية.

وعبر البركاني عن تقديره للأدوار العربية القومية الأصيلة التي يجسدها رئيس مجلس النواب في مصر في كافة مواقفه الثابتة الى جانب اليمن في كافة المحافل البرلمانية والدولية..معرباً عن امتنانه للرعاية التي توليها القيادة المصرية لأبناء الجالية اليمنية..لافتا الى أهمية الحفاظ على الرعاية والميزات التي تمتع بها اليمنيون منذ زمن طويل في بلدهم الثاني مصر.

كما استعرض البركاني الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، وحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني إزاء الممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران..مؤكدا ان ايران تسعى الى استهداف المنطقة العربية وخلق حالة من الصراع والفوضى من خلال دعمها للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وحذر رئيس مجلس النواب من المخاطر الإيرانية التي تهدد الأمن العربي والقومي والممرات المائية والملاحة الدولية وآخرها الاعتداء على المنشآت النفطية لأرامكو في السعودية وما يمثله ذلك من تعد خطير على المملكة العربية السعودية والإضرار بالإقتصاد العالمي، وهو ما يتوجب على الجميع الوقوف بجدية وحزم لمواجهتها..مؤكدا في هذا الشأن ان أمننا ومصيرنا القومي واحد ومشيراً الى ان التهديدات الإيرانية لن تستثني أحدا وتستهدف الجزيرة والخليج ومن لبنان الى مصر الى شمال أفريقيا.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود الإقليمية والدولية التي تسعى الى إنهاء الأزمة اليمنية.

وفيما تجاهل البركاني التطرق الى انقلاب مليشيات الامارات في عدن قالت وكالة سبأ ان البركاني ثمنً الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاحتواء الأحداث في المحافظات الجنوبية وانهاء الأزمة والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه وتوحيد كافة الجهود التي من شأنها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وأشار رئيس مجلس النواب الى الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي بحق أعضاء مجلس النواب المؤيدين للشرعية، وقيامها بمحاكمتهم ونهب ممتلكاتهم في صنعاء..مطالبا بإدانة هذه الممارسات الميليشياوية والتي تتعارض مع القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

من جانبه رحب رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال برئيس مجلس النواب سلطان البركاني والوفد المرافق له الى جمهورية مصر العربية ومقر مجلس النواب المصري..مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية الأصيلة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال عبدالعال”ان مواقف السياسة المصرية ستظل ثابتة وراسخة في دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وامن واستقرار ووحدة اليمن وكل المواقف التي تصب في صالح الشعب اليمني”..مشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يمثل جوهر الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف رئيس مجلس النواب المصري “ان مصر تفتح ذراعيها لكل اليمنيين وأنهم يحضون برعاية كريمة وسيمنحون كافة التسهيلات”.

واكد عبد العال، على تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الأساسية في هذا الصدد، والتي يتمثل جوهرها في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وعبر عن إدانته لكل الممارسات والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين اليمنيين وتجنيدهم للأطفال واستهدافهم الأراضي والمنشآت السعودية وتهديدهم الملاحة الدولية وتقييد حرية السفن وكذا الانتهاكات التي تمارسها بحق أعضاء مجلس النواب بما يسمى من محاكمات غيابية وإصدارهم احكام باطلة.

وجدد عبدالعال التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك بين المجلسين في كافة المواقف بالمحافل البرلمانية والدولية.

حضر جلسة المباحثات من جانب بلادنا نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي وأعضاء المجلس سلطان العتواني وعبدالسلام الدهبلي وعلي العنسي وعبدالرحمن العشبي وشوقي شمسان وسفير بلادنا لدى مصر الدكتور محمد مأرم، كما حضرها من الجانب المصري نائب رئيس المجلس سيد الشريف وسليمان وهدان ورئيس لجنة الشؤون العربية بالمجلس احمد ارسلان وأعضاء المجلس اللواء سعد الدين جمال ومصطفى بكري وشادية الجمل.