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وزير الدفاع المصري: سنظل الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 8:27 مساءً
وزير الدفاع المصري: سنظل الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم

كل الوطن- وكالات: التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح “شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن”.

وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن المنطقة المركزية العسكرية تمثل مع باقي التشكيلات للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القوات المسلحة “تؤدي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وهي الدفاع والزود عن تراب هذا الوطن، وأنها ستظل دائماً الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم”.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة وأدائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، معرباً عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في دفع عملية التنمية الشاملة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

واستمع القائد العام لآراء واستفسارات عدد من الحاضرين عن الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية وتداعياتها على أمن واستقرار الوطن، وأكد أن القوات المسلحة ستظل تؤدى دورها في حماية الوطن واستقراره مهما كانت التحديات والتهديدات.

وطالب زكي القوات بالانضباط والتفاني في أداء مهامهم، وما تتطلبه من يقظة كاملة واستعداد تام، وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر.

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2019-09-25 2019-09-25
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