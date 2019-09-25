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غوغل تربح معركة قضائية أوروبية بشأن قضية “حق النسيان”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 9:15 مساءً
غوغل تربح معركة قضائية أوروبية بشأن قضية “حق النسيان”

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يقضي بعدم إلزام شركة غوغل بتطبيق ما يعرف بـ “حق النسيان” على الإنترنت من خلال محركات البحث التابعة لها في جميع أنحاء العالم.

ويعني ذلك أن الشركة تحتاج فقط إلى إزالة الروابط من نتائج البحث في أوروبا – وليس في أي مكان آخر – بعد تلقي طلب مناسب.

جاء حكم المحكمة ليفصل في النزاع القائم بين غوغل وهيئة معنية بحماية الخصوصية في فرنسا.

وكانت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية قد طالبت الشركة في عام 2015 بإزالة قوائم نتائج البحث للصفحات التي تحتوي على معلومات ضارة أو خاطئة عن شخص ما من جميع محركات البحث التابعة لها عالميا.

وكانت غوغل قد طرحت في العام التالي خاصية “الحجب الجغرافي” التي تمنع المستخدمين الأوروبيين من رؤية الروابط المحذوفة.

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2019-09-25 2019-09-25
تكنولوجياعربي ودولي
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