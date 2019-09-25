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اكتشاف خاصية غير متوقّعة للشاي الأخضر

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 9:19 مساءً
اكتشاف خاصية غير متوقّعة للشاي الأخضر

اكتشف الخبراء أن المادة الطبيعية Epigallocatechin gallate المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تساعد في مكافحة عدوى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ويفيد موقع Medical Xpress، بأن مجموعة علماء من جامعة ساري البريطانية توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد أن اكتشفوا أن المركب Epigallocatechin gallate (EGCG)، يزيد من مفعول المضاد الحيوي ازتريونام، الذي يستخدم في علاج عدوى البكتيريا “الزائفة الزنجارية” (Pseudomonas aeruginosa). كما اكتشف الباحثون أن الجمع بين المضاد الحيوي وهذا المركب كان له مفعول أقوى بكثير من استخدامهما كل على حدة. يعتقد الخبراء أن هذا المركب يزيد من امتصاص خلايا البكتيريا للمضاد الحيوي.

تصيب بكتيريا Pseudomonas aeruginosa عادة الأشخاص ضعيفي المناعة، مسببة عدوى الأوعية الدموية والتهابات في الجهاز التنفسي، وهي أيضا تسبب الالتهابات الثانوية المقاومة للمضادات الحيوية.

لذلك أدرجت منظمة الصحة العالمية بكتيريا Pseudomonas aeruginosa في قائمة التهديدات الصحية الخطرة.

المصدر: نوفوستي

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2019-09-25 2019-09-25
الصحة والجمال
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