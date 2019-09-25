الرئيس اليمني يجدد تمسك حكومة بلاده بخيار السلام

عدن- واس: جدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم، تمسك حكومة بلاده بخيار السلام، ودعا، خلال خطاب له بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، مواطنيه بكل أطيافهم ومكوناتهم للوقوف مع مشروع الدولة الاتحادية الضامنة للتنوع الخلاق والحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والسلطة والتمثيل العادل لكل أبناء الشعب من أقصاه إلى أقصاه.

وأكد هادي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، رغبة إدارته في سلام حقيقي يقوم على سيادة الشعب واحترام خياراته لا على أساس واقع مفروض بقوة القمع والقهر والاستغلال والفوضى.