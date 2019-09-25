لافروف ينتقد سلوكا “وقحا” من أمريكا ويتعهد بالرد

كل الوطن- وكالات – سبتونيك عربى: أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترد بحزم على رفض واشنطن منح تأشيرات دخول لأعضاء من الوفد الروسي للمشاركة في أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا ما حصل بـ”الوقاحة” الشيء الذي لا يمكن السكوت عليه.

موسكو – سبوتنيك. قال لافروف أثناء مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت”: “لقد اعتدنا بالفعل على الأساليب الأمريكية، وسيعاملون بنفس المنوال. بالطبع، سوف نرد بقوة على عدم إصدار تأشيرات لأعضاء من الوفد الروسي. فمثل هذه الوقاحة لا يمكن السكوت عليها”.

وأوضح أن الجانب الروسي “سيجد ما يجب الرد عليه”، مضيفاً “لديهم مصالح أيضا عندما يريدون القدوم إلينا”، مضيفاً أن موسكو “أصبحت تعرف جيداً تملق وعدم نزاهة هؤلاء الناس”.

وكمثال على ذلك، أشار لافروف إلى أنه عندما جاء أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى روسيا في عام 2018، طلبوا كثيرًا الحصول على إذن لإدراج السناتور جونسون، الذي كان مدرجا على قائمة العقوبات الروسية، كجزء من الوفد. وفي الوقت نفسه، أكد لافروف أن هذه القائمة تم تشكيلها “فقط استجابة لحقيقة أن برلمانييننا مُنعوا من دخول الولايات المتحدة”.