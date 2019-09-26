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الأمير محمد بن سلمان: هجوم أرامكو تصعيد خطير تجاه العالم بأسره

تطرق مع وزير الدفاع الأمريكي إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية دفاعية إلى المملكة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 12:56 صباحًا
الأمير محمد بن سلمان: هجوم أرامكو تصعيد خطير تجاه العالم بأسره

جدة – واس: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وتطرق وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن سياسة إيران العدائيةً التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها، مجدداً شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأكد سمو ولي العهد من جهته، أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.

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2019-09-26
عربي ودولي
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