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بالفيديو.. حريق هائل في مصنع مواد كيميائية بفرنسا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 10:48 صباحًا
بالفيديو.. حريق هائل في مصنع مواد كيميائية بفرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية أن حريقا كبيرا اندلع فجر اليوم الخميس في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة روان الساحلية الشمالية.

وأضافت السلطات، أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا حتى الساعة، مشيرة إلى أن الحريق اندلع في مصنع Lubrizol للمواد الكيميائية المتخصصة عند منتصف الليلة الماضية.

ويقوم حوالي 130 رجل إطفاء حاليا بمحاولة السيطرة على الحريق في الموقع، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط المصنع.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران أنه “تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول المصنع الذي ينتج مواد تشحيم ويعتبر خطيرا”، موضحا أنه “لم تسجل أي إصابات”.

وأضاف :”المدارس ستبقى مغلقة حيث تغطي سحابة كبيرة من الدخان المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة”.

المصدر: “رويترز”

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