الشورى يطالب “التقاعد” بمعالجة عجزها وتأمين المتقاعدين طبياً

كل الوطن – الرياض: خلصت دراسة لجنة الإدارة بمجلس الشورى للتقرير السنوي للتقاعد إلى المطالبة عبر خمس توصيات بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، وستعرض اللجنة تقريرها للمناقشة تحت قبة الشورى الأربعاء المقبل، كما يناقش المجلس الاثنين المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 39ـ1440، وقد دعت اللجنة أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الوزارة إلى تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، ودراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري , وعدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة .

ويناقش الشورى الثلاثاء خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب وشددت على أهمية وسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة، للحد من الهدر والفقد الغذائي ، وفيما يخص تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد طالبت توصياتها بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق، وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.