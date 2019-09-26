حكومة “الوفاق” تزعم ان طيران إمارتي مسيّر يستهدف مطار معيتيقة بطرابلس

كل الوطن- متابعات- طرابلس – وكالات: أعلنت قوات حكومة “الوفاق” الليبية، أن طائرات إماراتية مسيّرة، قصفت صباح الخميس، مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وقالت عملية “بركان الغضب” التابعة للوفاق في بيان، إن استهداف طيران الإمارات الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، “استمرار للسجل الإجرامي لحفتر في استهداف البنى التحتية والمطارات”.

واعتبرت في البيان المقتضب، أن القصف “محاولة يائسة منه (حفتر) لتعويض خسائره”، التي مني بها في ضواحي طرابلس خلال عمليته التي أطلقها منذ خمسة شهور للسيطرة على العاصمة.

ولم يوضح البيان نتائج الاستهداف، وما هي الخسائر الناجمة عن القصف الجوي.

وفي وقت سابق من الخميس، أفاد شهودر عيان للأناضول، أن طيران حربي قصف صباحًا، مطار معيتيقة، المتوقف عن العمل منذ بداية الشهر الجاري.

وذكر مراسل الأناضول، أن القصف يأتي بعد ساعات من استهداف المطار، الذي تم قصفه مرتين مساء الأربعاء.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة المواصلات بحكومة “الوفاق” تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار جراء القصف المتكرر الذي يتعرض له.

وأفاد أن هدوءً حذرًا يسود محاور القتال في ضواحي العاصمة، التي تشهد اشتباكات بين الفينة والأخرى بين قوات حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليًا وقوات حفتر