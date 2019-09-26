“التحالف الإسلامي” ينظم ندوة عن محاربة تمويل الإرهاب

ورحب الأمين العامُّ لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلَّف اللواءُ الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال .

وسلط الدكتور الخليفي الضوء على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب ، مستعرضاً مهارات التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب، وسبل مكافحته وإعداد برامج رقابية لمكافحة تمويل الإرهاب ودور الإعلام في توعية المجتمعات بأخطار جرائم تمويل الإرهاب وآثارها السلبية على المجتمعات والدول والأفراد. وتُعد محاربة تمويل الإرهاب إحدى المجالات الأربعة لعمل التحالف، بجانب المجال الفكري والإعلامي والعسكري، إذ يعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء البالغ عددهم (41) دولة، وترويج أفضل الممارسات وتطوير أُطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية وتيسير تبادل المعلومات في هذا المجال ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة بتمويل الإرهاب.