الصحة تعقب على فيديو الرقص

كل الوطن – الرياض: قالت وزارة الصحة إن الفيديو المتداول عن “الرقص في أحد مستشفياتها” يعد تصرفاً فردياً من قبل موظفتين، وأكد المتحدث الرسمي إن الوزارة لا تقبل بذلك، وأنه تم التحقيق مع الموظفتين واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما.

وأكد أن الفيديو تم تصويره في أحد مراكز غسيل الكلى بأحد مستشفيات وزارة الصحة والذي يتبع لأحد الشركات المشغلة، مشيراً إلى أنه تم التحقيق مع الشركة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر موظفين في أحد مستشفيات وزارة الصحة يتراقصون على أصوات موسيقى صاخبة، اختلف المتداولون حول كونها تعبيراً عن مناسبة اليوم الوطني، فيما رأى آخرون أنها لا تليق بدور الصحة والاستشفاء.