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جازان: قتل زوجته الممرّضة وتوفي في حادث اصطدام

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 7:42 مساءً
جازان: قتل زوجته الممرّضة وتوفي في حادث اصطدام

لا يزال مسلسل جرائم ذوي القربى يتواصل في منطقة جازان، فبعد أقل من أسبوعين على قتل شقيق لشقيقته في محافظ ضمد، استيقظت فجر اليوم محافظة أبوعريش على جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن سابقتها إثر قيام زوج بقتل زوجته التي تعمل ممرضة في أحد القطاعات الصحية بالمنطقة.

وطعن الزوج زوجته عدة طعنات قاتلة بآلة حادة كان يحملها معه؛ ما تسبب في وفاتها على الفور، فيما باشرت شرطة محافظة أبوعريش الحادثة.

ونقلت صحيفة “المواطن” من مصادرها أن الجاني في الأربعينيات من عمره ويعاني من حالة نفسية وأنه بعد تنفيذ جريمته لقي مصرعه بعد قيادته للسيارة بصورة متهورة؛ ما أدى إلى اصطدامه بأحد المنازل المهجورة ولقي حتفه على الفور.

وباشرت شرطة محافظة أبوعريش الحادثة وتم إيداع الجثتين في ثلاجة المستشفى.

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2019-09-26 2019-09-26
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