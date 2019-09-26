أمين الأمم المتحدة يستقبل معالى د. الدكتور ابراهيم العساف وزير الخارجية

نيويورك – واس : استقبل معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم ، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالله المعلمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.