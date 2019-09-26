تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل معالى وزير الخارجية د. العساف كل الوطن أمين الأمم المتحدة يستقبل معالى د. الدكتور ابراهيم العساف وزير الخارجية كل الوطن “التحالف الإسلامي” ينظم ندوة عن محاربة تمويل الإرهاب كل الوطن انهيار سقف بناية بجدة.. والدفاع المدني يحرّر 3 عالقين كل الوطن تقدّم سعودي باهر في التنافسية الرقمية بحسب تقرير المعهد الدولي للتنمية كل الوطن جازان: قتل زوجته الممرّضة وتوفي في حادث اصطدام كل الوطن المملكة تسلم الأمم المتحدة مبلغ 500 مليون دولار أميركي دعماً لليمن كل الوطن جاك شيراك.. رئيس فرنسا الذي رفض الحرب على العراق عام 2003 كل الوطن فضيحة تلاعب “الفيفا” في التصويت تظلم صلاح في جائزة “الأفضل” كل الوطن بعد ثبوت إدانتهم في اغتيال رجلي أمن.. “الجزائية” تقضي بالقتل والسجن بحق 14 متهماً
» » الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل معالى وزير الخارجية د. العساف

الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل معالى وزير الخارجية د. العساف

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 10:04 مساءً
الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل معالى وزير الخارجية د. العساف

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات ودور المملكة الكبير في دعم مبادرات الأمم المتحدة وأعمالها، وأهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في الدورة الحالية.عقب ذلك دون معالي الدكتور العساف كلمة في سجل كبار زوار الأمم المتحدة.

رابط مختصر
2019-09-26 2019-09-26
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير