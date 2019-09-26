تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ولي العهد متحدّثا عن مقتل خاشقجي: “أتحمل المسؤولية كلّها..” كل الوطن لحظة انهيار منارة مسجد بسبب زلزال اسطنبول كل الوطن بحراسة الشرطة الإسرائيلية : مستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من خلال باب المغاربة كل الوطن بينها اثنتان عربيتان : 10 مدن غيرت ملامح تاريخ البشرية كل الوطن مصر: «سد النهضة».. الحكومة والمخابرات والدفاع يبحثون الأزمة كل الوطن الخارجية المصرية تعرض تطورات مفاوضات سد “النهضة” على السفراء العرب والأفارقة كل الوطن ضبط آثار مصرية في مطار الكويت… “لا تقدر بثمن” كل الوطن قمة مرتقبة بين الرئيس الروسي والعاهل الأردني كل الوطن الرئيس عباس سيعلن عن انتخابات عامة…فور عودته كل الوطن ضبط 3 مواطنين ارتكبوا جرائم سطو تحت تهديد السلاح
» » مصر: «سد النهضة».. الحكومة والمخابرات والدفاع يبحثون الأزمة

مصر: «سد النهضة».. الحكومة والمخابرات والدفاع يبحثون الأزمة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 10:50 مساءً
مصر: «سد النهضة».. الحكومة والمخابرات والدفاع يبحثون الأزمة

كل الوطن- المصريون: عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم الخميس، اجتماعًا تناولت فيه أهمية الانخراط في تفاوض فني جاد حول المقترح المصري لإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وعقدت اللجنة بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة في مصر.

وناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، والتي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومي 4 و5 أكتوبر 2019.

وتناولت اللجنة أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث “مصر، السودان، إثيوبيا”، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري.

ورفضت إثيوبيا مؤخرًا اقتراحًا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، حيث يتناقض الاقتراح مع الصفقة السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي دولة لا يمكن أن تتعرض لمخاطر مثل المخاطر المرتبطة بنقص المياه، إلا إذا كانت في حالة ضعف.

رابط مختصر
2019-09-26 2019-09-26
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير