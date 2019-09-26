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بحراسة الشرطة الإسرائيلية : مستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من خلال باب المغاربة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 11:14 مساءً
بحراسة الشرطة الإسرائيلية : مستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من خلال باب المغاربة

القدس- وكالات:  جدّد عشرات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، الخميس، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن “121 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم (الخميس) بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

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2019-09-26 2019-09-26
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