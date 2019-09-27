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ولي العهد متحدّثا عن مقتل خاشقجي: “أتحمل المسؤولية كلّها..”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 1:20 صباحًا
ولي العهد متحدّثا عن مقتل خاشقجي: “أتحمل المسؤولية كلّها..”

تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شريط وثائقي أعدته شبكة التلفزيون العامة الأمريكية إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقال: “حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها”.

وأفادت وكالة أنباء “رويترز” استنادا إلى عرض أولي لهذا الشريط الوثائقي الذي سيبث في الأول من أكتوبر، بأن الأمير محمد بن سلمان قال للإعلامي مارتن سميث: “حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة”.

ونقل عن ولي العهد السعودي قوله لمارتن سميث ردا على سؤال استفسر فيه كيف يمكن أن تحدث جريمة القتل من دون علمه: “عندنا 20 مليون نسمة. وعندنا ثلاثة ملايين موظف حكومي”.

ورد محمد بن سلمان على سؤال للإعلامي الأمريكي عما إذا كان منفذو الجريمة استقلوا طائرات حكومية خاصة، بالقول: “أنا عندي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور وهم مسؤولون. ولديهم السلطة للتصرف في ذلك”.

وكانت السلطات السعودية قد أحالت 11 متهما في هذه القضية للمحاكمة.

المصدر: رويترز

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