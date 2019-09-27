بدءاً من الغد.. دخول مواطني 49 دولة إلى المملكة عبر التأشيرة السياحية

كل الوطن – الرياض: تطلق المملكة العربية السعودية بدءاً من يوم غدٍ الجمعة، العمل بالتأشيرة السياحية التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة إلى المملكة، ويتزامن إطلاق التأشيرة السياحية احتفال المملكة باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة الموافق في 27 سبتمبر.

وتسمح التأشيرة السياحية لمواطني 38 دولة أوروبية أبرزها ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – هولندا – البرتغال – النرويج، بالإضافة لسبع دول آسيوية وهي، الصين – كوريا الجنوبية – اليابان – ماليزيا – سلطنة بروناى – سنغافورة بالإضافة إلى كازاخستان و، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، وأستراليا ونيوزلندا.

وستمكن التأشيرة السياحية مواطني الدول الـ 49 من الحصول على تأشيره دخول المملكة عبر ثلاث طرق عند الوصول أبرزها الوصول إلى مطارات المملكة الدولية، أو المنافذ البرية والبحرية الدولية، وتم تجهيز المتطلبات التقنية التي تمكن مواطني هذه الدول من الحصول على التأشيرة في دقائق معدودة.

وتقرر بأن تبلغ تكلفة التأشيرة مبلغ ثلاثمائة ريال، يضاف إلى مبلغ 140 ريالاً للتأمين الصحي، لتكون القيمة الإجمالية 440 ريالاً لكل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة.

كما تقرر أن تكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

يذكر أن التأشيرة السياحية، لا تمكن الحاصلين عليها من أداء الحج أو العمرة في موسم الحج، كما أنه يمنع للسياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتلزم التأشيرة النساء الظهور بمظهر محتشم، وتتضمن ضرورة التزام السائح بلائحة الذوق العام المتبعة في أراضي المملكة، كما إن التأشيرة السياحية لا تمكن السائح الذي يقل عمره من 18 عاماً من دخول المملكة بمفرده، كما يمنع استخدام التأشيرة السياحية في العلاج الطبي.