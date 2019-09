الأميرة ريما بنت بندر: السعودية كانت وفية لتعهداتها تجاه اليمن

كل الوطن – متابعات: أعلنت السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن المملكة وفّت بالتزاماتها تجاه اليمن وسوف تواصل في هذا الشأن.

وأضافت في تغريدة لها على حسابها في تويتر: “أوفت المملكة العربية السعودية بتعهدها، وقدمت مبلغ 500 مليون دولار إلى برنامج الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين المختص باليمن”.

وتابعت: “سنواصل العمل مع شركائنا لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لجيراننا اليمنيين”.

إلى ذلك، بلغ إجمالي مساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن من أيار/مايو 2015 حتى نهاية 2018، حوالي 14.5 مليار دولار، بحسب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

#KSA delivered its pledge of $500 million to the @UN at #TheWayForward donor conference for Yemen. We will continue to work with our partners to ensure the humanitarian needs of our Yemeni neighbors are met.#YemensPathtoRelief

— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) September 26, 2019