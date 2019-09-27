القصة الكاملة لغرق مبتعث سعودي ببحيرة في أوهايو ..

كل الوطن – متابعات: لقي المبتعث السعودي شرف الهاشم (24 عاما) أمس (الأربعاء) حتفه غرقا بإحدى البحيرات الأمريكية، حيث كان يمارس رياضة كرة القدم برفقة زملائه بالقرب من البحيرة.

وقال علوي الهاشم «شقيق الفقيد» إن أخاه يدرس في سنته الأخيرة لنيل البكالوريس في مجال الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو، مضيفا أن الفقيد من أهالي بلدية الجارودية بمحافظة القطيف، حيث اختفى عن الأنظار بشكل مفاجئ أثناء محاولته التقاط الكرة التي سقطت في مياه البحيرة، مشيرا إلى أن أصدقاءه اتصلوا بالشرطة للإبلاغ عن اختفاء «شرف»، مؤكدا أن الشرطة بعد عمليات بحث استطاعت استخراج الجثة من قاع البحيرة، حيث نقل من فوره إلى مستشفى «مترو هوسبيتال» لاستكمال الإجراءات القانونية.

وذكر أن سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة تواصلت مع الأسرة لإبلاغها بخبر الوفاة، مضيفا أن العائلة على اتصال مستمر مع المستشفى لإنهاء الإجراءات الرسمية وإعادة جثمان الفقيد إلى المملكة ليدفن في مسقط رأسه، متوقعا وصول الجثمان إلى المملكة خلال اليومين القادمين.

وأشار إلى أن الفقيد غير متزوج، ولديه 4 أشقاء (مصطفى، علوي، حسين، فاطمة).