تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الكرملين يكشف موقف بوتين تجاه التدخين والمدخنين كل الوطن مصر .. إجراءات أمنية مشددة وموالون من المحافظات إلى القاهرة لدعم السيسي كل الوطن د. التويجري يتفقد المرافق الصحية في تمير كل الوطن بالصور.. إنقاذ 300 شخص معظمهم أطفال مقيدون بسلاسل شمال نيجيريا كل الوطن الخطيب: النساء الأجنبيات سيلتزمن باللباس المحتشم في المملكة كل الوطن القصة الكاملة لغرق مبتعث سعودي ببحيرة في أوهايو .. كل الوطن الأميرة ريما بنت بندر: السعودية كانت وفية لتعهداتها تجاه اليمن كل الوطن تونس.. المرشح قيس سعيّد: أتمنى إطلاق سراح القروي كل الوطن العساف: المملكة لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها كل الوطن كشف لغز مومياء مصرية
» » الكرملين يكشف موقف بوتين تجاه التدخين والمدخنين

الكرملين يكشف موقف بوتين تجاه التدخين والمدخنين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 7:31 مساءً
الكرملين يكشف موقف بوتين تجاه التدخين والمدخنين

كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن فلاديمير بوتين ينبذ التدخين ويتبع النمط الصحي، ولذا يمكن عد المدخنين في محيطه على أصابع اليد الواحدة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: “الرئيس لا يحبذ التدخين أبدا ولا يرحب به، ويتبع أسلوب حياة صحي. ولذلك فإن جميع الزملاء والموظفين العاملين في السلك الرئاسي لا يدخنون بطريقة أو بأخرى”.

وأضاف بيسكوف أن حاشية بوتين “لم يكن فيها سوى عدد قليل من الزملاء الذين يدخنون، وهناك عدد أقل منهم الآن يمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، فالتدخين بشكل عام أصبح الآن غير مرغوب فيه للغاية، وهذا أمر مشجع”.

يذكر أن بوتين الذي يقنع وينصح الوزراء والمسؤولين الروس بالإقلاع عن التدخين لا يتعاطى المشروبات الكحولية حتى في الأعياد والمناسبات، ويقول عارفوه إنه يرفع الأنخاب في الاحتفالات لكنه قلما يتجرع كأسه.

المصدر: “تاس”

رابط مختصر
2019-09-27 2019-09-27
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير