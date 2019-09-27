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لأسنان سليمة.. علكة واحدة بعد كل وجبة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 8:25 مساءً
لأسنان سليمة.. علكة واحدة بعد كل وجبة

أكد أطباء روسيون أن مضغ العلكة بعد كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة يساعد في الحفاظ على أسنان صحية، وأيضا على سلامة عضلات المضغ، لكن يجب اختيار العلكة التي تحتوي على الحد الأدنى من السكر والأصباغ الاصطناعية.

وقال البروفيسور الروسي إيغور بوندارينكو: «الأفضل مضغ العلكة بعد كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة، وبشكل عام فإن الاستخدام الصحيح لا يسبب ضررا».

وأشار إلى أن مضغ العلكة على تجويف الفم بفضل إفراز اللعاب، إضافة إلى ذلك فإن كثيرا من بقايا الطعام في الفم تلتصق بالعلكة.

وحذر وندارينكو من استخدام العلكة بدلاً من فرشاة الأسنان، وقال: «لتنظيم كامل، بالطبع، أنت بحاجة إلى فرشاة أسنان، وخيط تنظيف الأسنان».

ومضغ العلكة له مزاياه فمثلا، أنه يبقي عضلات المضغ في حالة جيدة ويزيد من تدفق الدم في اللثة ويعطي شعوراً بالانتعاش بعد تناول الطعام.

من جهته، قال الطبيب من جامعة سيتشينوف، أليكسي بويفيروف: مضغ العلكة آمن للمعدة، والمهم هو عدم ابتلاعها وعدم مضغها طوال اليوم.

ويجب الامتناع عن مضغ العلكة في حال أمراض اللثة، فإذا كانت الأسنان المريضة غير ثابتة فلن يستفيد من العلكة، ولا ينصح الأشخاص ذوو الوظيفة الضعيفة لعضلات المضغ بمضغ العلكة.

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2019-09-27 2019-09-27
الصحة والجمال
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