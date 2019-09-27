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السجائر الإلكترونية تقتل 12 شخصاً في أمريكا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 9:58 مساءً
السجائر الإلكترونية تقتل 12 شخصاً في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية تسجيل ارتفاع في الأشخاص المصابين بأمراض في الرئة بسبب تدخين السيجارة الإلكترونية، مع 12 حالة وفاة وأكثر من 800 حالة إصابة مثبتة أو محتملة.

وتعد السجائر الإلكترونية مسؤولة عن إصابات كثيرة منتشرة بالولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وفق مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها، وجاء في الحصيلة الأخيرة الصادرة عن هذه المراكز أن 12 شخصاً توفوا في 10 ولايات أمريكية.

كما أشارت السلطات -وفقا لـ«العربية نت»- إلى 805 حالات مؤكدة أو مرجحة لمرضى يعانون من مشكلات رئوية مرتبطة باستهلاك سجائر إلكترونية في 46 ولاية ومنطقة أمريكية.

وتؤكد السلطات الصحية الفدرالية أن كل الأشخاص المصابين استخدموا سجائر إلكترونية، لكنها لم تتمكن بعد من تحديد أسباب هذه المشكلات الرئوية، كذلك لم تسمح التحقيقات بعد بمعرفة الماركة المعنية أو المنتج المحدد، إلا أن التحقيقات الأولية في بعض الولايات تشير إلى أن غالبية عبوات السجائر الإلكترونية المستخدمة كانت تحوي مادة «تي إتش سي» المنشط الرئيسي في القنب.

ويتم شراء هذه العبوات في غالب الحالات من تجار في الشارع أو عبر الإنترنت.

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2019-09-27 2019-09-27
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