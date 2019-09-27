برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية يفعّل ملتقى الابتعاث في تخصص التمريض

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات وعقد الشراكات والاستفادة من المخرجات الطبية، لتشغيل المدن الطبية مستقبلاً والاستنارة بخبرات الجامعات والمستشفيات الأمريكية والبريطانية، بما يخدم استراتيجية المدن الطبية ورؤيتها في التميز الطبي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وتضمن الملتقى إقامة محاضرات تعريفية وورش عمل للتعريف بأنظمة ولوائح الابتعاث، بالإضافة إلى اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية من قبل منسوبي الجامعات البريطانية لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لدى المرشحين وتسهيل عملية الحصول على القبول الفوري، وتم ترشيح 200 طالب وطالبة.