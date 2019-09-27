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مصر.. مقتل وإصابة 10 عسكريين أثناء مداهمة بؤر الإرهاب

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 11:29 مساءً
مصر.. مقتل وإصابة 10 عسكريين أثناء مداهمة بؤر الإرهاب

كل الوطن – وكالات: أعلن الجيش المصري، مساء الجمعة، مقتل وإصابة ضابط و9 جنود، أثناء عمليات لمداهمة بؤر إرهابية، كما كشف نتائج عمليات عسكرية وأمنية، خلال الفترة الماضية.

وقال الجيش في بيان إنه دمر عشرات الملاجئ والعربات التي يستخدمها الإرهابيون، وقتل أكثر من 100 مسلح متشدد، في مناطق متفرقة من البلاد.

وحسب البيان، فقد “استهدفت القوات الجوية ودمرت 33 مخبأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7عربات دفع رباعي على الحدود المصرية من الاتجاه الشمالي الشرقي و8 عربات من الاتجاه الغربي، و25 عربة من الاتجاه الجنوبي”.

كما أعلن بيان القوات المسلحة المصرية “القضاء على 118 مسلحا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء”.

وأشار البيان أيضا إلى “اكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة، وتدمير 11 فتحة نفق، وضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة”.

كما أعلن الجيش المصري، أنه “نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، تم استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية”.

وتخوض مصر منذ سنوات حربا ضد جماعات متشددة خصوصا في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط متطرفو تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن ولاءه لتنظيم “داعش”، وأطلق على نفسه اسم “ولاية سيناء”.

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2019-09-27 2019-09-27
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