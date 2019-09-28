د. عبدالمجيد الجلاَّل: التجربة الديمقراطية في تونس

في الخامس عشر من سبتمبر الجاري ، أُجريت الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها ، في جولتها الأولى ، إثر الوفاة المُفاجئة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رحمه الله.

كان إجراء هذه الانتخابات ، أكبر تحدٍ سياسي ، في تاريخ تونس الحديث، في ظل أوضاعٍ محلية وإقليمية ودولية صعبة للغاية ، ومع كل ذلك ، اتسمت قواعدها وإجراءاتها ، بالشفافية والنزاهة ، ليدخل التونسيون مرحلة التداول السلمي للسلطة ، وهي مرحلة الديمقراطية الحقيقية.

من المشاهد المُفاجئة في هذه الانتخابات أنَّ الشعب التونسي ، الذي صوَّت بنسبة 45% قد أقصى النخبة السياسية التي أدارت المشهد السياسي منذ عام 2011 ، إثر الثورة التونسية الناجحة ضد نظام زين العابدين بن علي. فقد أوقعت تلك النُّخب المهزومة تونس والشعب التونسي في أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة ، واستشرى بينها الفساد ، والنزاعات الكيدية ، والمماحكات السياسية ، دون التفاتٍ لهموم وقضايا الشعب التونسي ، ولأنَّ الانتخابات كما أشرتُ آنفاً ، اتسمت بالنزاهة ، وخلتْ من إشكالات التزوير والغش الانتخابي ، فقد صوَّت الشعب ضدهم ، بشكلٍ مُثير ، وهم الآن في موقفٍ لا يُحسدون عليه ، إما إصلاح أنفسهم، أو الانسحاب من الحياة السياسية.

نأمل أن تصل الديمقراطية التونسية إلى نهايتها السعيدة ، في خدمة تونس ، وقضاياها الاقتصادية والمعيشية ، وألا تقع في مصيدة المناكفات السياسية ، والخلافات الحزبية الضيقة ، التي قد تجر البلاد والعباد ، إلى مزالق وإشكالات ، قد تُفضي إلى انهيار التجربة الديمقراطية الوليدة. في الجولة الثانية من الانتخابات التونسية سيكون فيها ، المرشحان الفائزان في الجولة الأولى ، وهما الأستاذ الجامعي المستقل قيس سعيّد الذي تصدَّر نتائج الجولة الأولى بنسبة 18,4% من الأصوات وتلاه رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بنسبة 15.58%. ! وهما وجهان جديدان في الساحة السياسية التونسية. بالمناسبة المرشح نبيل القروي أُحتجز قبل بدء الجولة الأولى من الانتخابات التونسية ، بمزاعم فساد ، ولأنَّ القاعدة الشعبية التونسية قد اعتبرت ذلك احتجازاً سياسياً ، وتصفية حسابات ، فقد صوَّت له التونسيون ، وقادوه للجولة الثانية ، ما جعل السلطات التونسية تنظر في مطلب الافراج عنه، في انتظار ان يشارك بقوة وفعالية في الجولة الثانية ! ما حدث ، لا ينبغي أن يتكرر ، إذا أراد التونسيون المحافظة على شفافية ونزاهة انتخاباتهم الوطنية ! وختاماً ، نأمل أن تتم الجولة الثانية كسابقتها ، وتنتصر تونس في بناء ديمقراطيتها الوليدة ! والله من وراء القصد .