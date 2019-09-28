بيان: سقوط قذيفتين من شمال سيناء على مدينة جنوب إسرائيل

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى: سقطت قذيفتان أطلقتا من شمال سيناء المصرية على منطقة بجنوب إسرائيل، فيما وقعت أضرار مادية بسيطة.

. ونقلت قناة “13” الإسرائيلية، اليوم السبت: “قذيفتان أطلقتا من شمال سيناء سقطتا في بلدة بني نتساريم في النقب جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات”.

وأضافت الشرطة “لم يبلغ عن إصابات لكن لحقت أضرار بسيطة بجدار وبضع سيارات على ما يبدو من شظايا القذيفة”.

يأتي ذلك غداة بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الذي أعلن “استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة المصرية بمناطق العمليات”.

وأكدت “القيادة العامة” للجيش المصري، في بيان صحفي، أن “القوات المسلحة والشرطة مستمرين في جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم”.

وجاء في بيان القوات المسلحة المصرية، أنه في إطار استكمال الجيش والشرطة مكافحة الإرهاب، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أسفر ذلك عن عدد من النجاحات.

وأوضحت أن تلك النجاحات أبرزها “قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي”.

وتابع “بالإضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد 118 فرد تكفيري، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء” .

واستمر “قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 273 عبوة ناسفة تم زراعتها، لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير عدد 11فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود”.