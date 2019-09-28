أبرز محظورات لائحة الذوق العام السعودية : ( البيجاما وتخطي طوابير الانتظار)

كل الوطن- متابعات- سبتونيك عربى : حظرت السلطات السعودية ارتداء ملابس النوم أو “البيجاما” في الأماكن العامة وتخطي طوابير الانتظار، وذلك في إطار تطبيق لائحة الذوق العام اعتبارا من اليوم السبت.

وتنص اللائحة على حظر ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، أو الملابس الداخلية و ثياب النوم ، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالاً تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تُسهم في إثارة النعرات، أو تروّج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص.

و نقلت صحيفة “سبق” السعودية أن وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، أصدر الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام والتي حددت 19 مخالفة يعاقَب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا، وأعلاها 3000 ريال.

وشملت اللائحة كذلك حظر إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر.

وحافظت اللائحة على خصوصية المواطنين حيث حظرت تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها، ويعاقب مرتكبو تلك المخالفات بالغرامة المالية، وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.

‏‎لائحة الذوق العام صنفت كذلك الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص مخالفة تستوجب المعاقبة، ومثلها سيتم معاملة مَن يضع العبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل.

ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

‏‎كما تتضمن قائمة مخالفات الذوق العام، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.

‏‎يشار إلى أن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المنصوص عليها في اللائحة هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.