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بريطانيا.. جونسون يواجه تحقيقات في شبهة فساد

تتعلق بسوء استخدام رئيس الوزراء البريطاني منصبه عندما كان عمدة لندن بين عامي 2008 و 2016

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 8:28 مساءً
بريطانيا.. جونسون يواجه تحقيقات في شبهة فساد

لندن – وكالات: أحالت سلطة لندن الكبرى (إدارة محلية)، السبت، رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى هيئة شكاوى الشرطة، للتحقيق معه بشأن سوء استخدام منصبه عندما كان عمدة للعاصمة.

وسجلت سلطة لندن الكبرى ما أسمتها “قضية سلوك” ضد جونسون بسبب صلته بسيدة أعمال أمريكية تدعى “جينيفر أركوري”، يزعم تلقيها معاملة مفضلة بسبب صداقتها معه خلال رئاسته بلدية لندن بين عامي 2008 و2016.

ومن المنتظر أن يبت المكتب المستقل المعني بمراقبة سلوك الشرطة في وقت لاحق في مدى جدية أسباب التحقيق مع جونسون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وظهرت ادعاءات صداقة جونسون مع جينيفر التي تعمل في مجال التكنولوجيا، لأول مرة نهاية الأسبوع الماضي في صحيفة “صنداي تايمز” المحلية.

وتشير الادعاءات إلى أن جينيفر انضمت إلى البعثات التجارية بقيادة جونسون عندما كان عمدة لندن وتلقت شركتها آلاف الجنيهات على هيئة منح مالية.

من جانبه، نفى جونسون ارتكابه أي مخالفات، في حين وصف مصدر حكومي الإحالة بأنها “ذات دوافع سياسية”.

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2019-09-28 2019-09-28
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