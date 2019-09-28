الخرطوم.. مطالبات بإطلاق سراح سوداني “موقوف” في مصر

كل الوطن- وكالات: احتج مئات بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، أمام مقر السفارة المصرية، للمطالبة بإطلاق سراح طالب سوداني موقوف قبل أيام، وفق شهود عيان.

وقبل 4 أيام، بث الإعلامي المصري، عمرو أديب، فيديو مسجل خلال برنامجه بفضائية خاصة بمصر، يقول إنه “اعترافات للسوداني وليد عبد الرحمن حسن عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات إخوانية بميدان التحرير (وسط القاهرة)”.

وأفاد شهود عيان أمام السفارة المصرية بالخرطوم، لوكالة الأناضول، بأن المتظاهرين حملوا الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات بينها: “الشعب يريد .. حرية وليد”.

والخميس، نفت أسرة الرحمن، صحة ما تردد بحق نجلها، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية، وفق بيان.

وطالبت الأسرة أيضا، في البيان ذاته، الخارجية السودانية بالتدخل لإنقاذ واحد من رعاياها.

في سياق متصل، أعلنت سفارة السودان لدى القاهرة، في بيان، شروعها في اتصالات مع السلطات المصرية، لمعرفة ملابسات احتجاز الطالب وليد عبد الرحمن.

والخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص بينهم عناصر أجنبية ذكرت منهم جنسيتان أحدهما فلسطيني والآخر هولندي، على خليفة تظاهرات مخالفة للقانون وقعت في 5 مدن.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن الطالب السوداني من السلطات المصرية.

غير أن الخارجية المصرية رفضت في وقت سابق بيان لـ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشأن التوقيفات التي طالت ألف شخص تظاهروا في 5 مدن، وفق بيان سابق للنيابة العامة، مؤكدا أن جميع الموقفين وفق إجراءات “قانونية”.

واعتبرت أنه “لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة.. وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون”.