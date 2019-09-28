الشعور بالانتفاخ بعد الأكل قد يكون علامة مبكرة لمرض خطير

يعاني الكثيرون من انتفاخ المعدة عند الشعور بالشبع، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب وجود الكثير من الغازات الزائدة في البطن.

ولا يكون الانتفاخ حالة تدعو للقلق، في الغالب، حيث أنه قد يرجع إلى الإصابة بالإمساك، أو في أسوأ الحالات إلى متلازمة القولون العصبي (IBS).

وعلى الرغم من تنوع الأسباب التي تجعل الشخص يشعر بالانتفاخ، إلا أن استمرار هذه الحالة قد يكون علامة على خطر صحي غير متوقع، وهو سرطان المعدة.

وقالت الدكتورة سارة جارفيس، إنه من المهم تحديد ما إذا كان هذا الانتفاخ يحدث باستمرار أو بشكل متقطع، وأوضحت الدكتورة سارة أن الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام، بشكل مستمر، قد يكون من الأعراض المبكرة للإصابة بسرطان المعدة، وهو ما يستدعي الذهاب إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الانتفاخ.

وتماما مثل سرطان البنكرياس، فقد يكون سرطان المعدة وصل إلى مرحلة متقدمة عند تشخيصه، ولذلك، تعد الأعراض المبكرة مثل الانتفاخ، أمرا في غاية الأهمية.

وتوضح الدكتورة سارة أن الشعور بالانتفاخ وحده لا يكفي للإشارة إلى السرطان، حيث أن هناك أعراضا أخرى يحتاج المرء إلى البحث عنها للتمييز بين الانتفاخ باعتباره مجرد حالة مزعجة أو أنه علامة خطر تستدعى زيارة الطبيب.

وتشمل الأعراض الأخرى المتزامنة مع الانتفاخ، عسر الهضم المستمر والشعور بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى فقدان الوزن والغثيان وآلام في البطن.

كما يتسبب سرطان المعدة أيضا في وجود غازات عالقة، إلى جانب التجشؤ المتكرر، وحرقة المعدة، وألم في المعدة أو عظمة الصدر.

وفي حال كان الشخص يعاني من هذه الأعراض فيجب عليه عدم تجاهلها والتوجه على الفور إلى الطبيب من أجل الحصول على تشخيص دقيق.

المصدر: إكسبرس